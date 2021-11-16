دخول إصابتين جديدتين بـ«كورونا» مركز العزل في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 10:55 مساء
جانب من أعمال تعقيم المؤسسات لمجابهة «كورونا» في أجدابيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)

استقبل المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» قادمة من مستشفى الشهيد اأمحمد المقريف التعليمي المركزي.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد العالي الزقزاق لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الحالتين المصابتين كانتا تتلقيان العلاج في مستشفى الشهيد امحمد المقريف، وبعد تردي الوضع الصحي لهما جرى نقلهما إلى مركز العزل في المستشفى الميداني العسكري لتلقي العلاج اللازم.

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وأضاف الزقزاق أن عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» داخل المستشفى الميداني أربع حالات تتلقى الإجراءات العلاجية اللازمة من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى.

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