تسليم بطاقات الناخب لأكثر من 1.8 مليون مواطن ومواطنة

بطاقة الناخب. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي البطاقات الانتخابية التي تسلَّمها المواطنون حتى يوم الثلاثاء بلغ مليونًا و845 ألفًا و285 ناخبًا وناخبة.

وحسب بيان المفوضية، فقد بلغ عدد الذكور الذين تسلَّموا بطاقاتهم مليونًا و123 ألفًا و412 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي أعداد النساء 721 ألفًا و873 مواطنة.

وتسلَّمت مفوضية الانتخابات 98 طلب ترشح «استوفوا الإجراءات المطلوبة، وأُحيلت وثائقهم إلى جهات الاختصاص، النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من مطابقتها لقانون رقم «1» الخاص بانتخاب رئيس الدولة»، وفق رئيس المفوضية عماد السايح.

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في الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية حتى يوم أمس الثلاثاء، 2001 مرشّح ومرشّحة بحسب الإحصائية الصادرة عن المفوضية اليوم الأربعاء.