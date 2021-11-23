روسيا تطالب «الجنائية الدولية» بتحسين سمعتها في ليبيا

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 (تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت)

قال مندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة إن موسكو «تأمل أن تنجح المحكمة الجنائية الدولية في العمل على تحسين سمعتها التي تأثرت كثيرًا في ليبيا»، مرحبًا «بصراحة» المحكمة في تقريرها بشأن عدم التقدم في التحقيقات في الحالة الليبية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.

وقال إن هناك مسؤوليات واضحة عن الجرائم في ليبيا لا يتم التحقيق فيها، متأسفًا على تدمير الدولة الليبية؛ «بسبب الدول الغربية»، داعيًا إلى إعماره «من الصفر».

وبالنسبة إلى حماية المدنيين، قال المندوب الروسي إن «هناك فظائع عانها المدنيون في ليبيا بفعل حلف الأطلسي»، مشيرًا إلى تطورات إيجابية خلال السهر الأخيرة، داعيًا الجميع إلى ضبط النفس إلى أقصى درجة، حتى يسمحوا للشعب الليبي بقول كلمته.