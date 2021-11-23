فرنسا تطالب مجلس الأمن بوضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة (تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت)

قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الإفلات من العقاب بمثابة المقومات الأساسية لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا دعم باريس للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.



وتابع المندوب الفرنسي إن «المسؤولون عن ارتكاب الجرائم في ليبيا منذ 2011 يجب أن يخضعوا للمساءلة خاصة في جنوب طرابلس وترهونة»، مرحبًا بتعزيز التواصل بين مكتب المدعي العام والسلطات الليبية المختصة.



وطالب مندوب فرنسا مجلس الأمن بضرورة وضع حدٍ للإفلات من العقاب في ليبيا، مرحبًا بفرض عقوبات على أسامة الكوني في ليبيا.



كما اعتبر أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى مخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، والالتزام بما ورد في خارطة الطريق الليبية التي أيدها مجلس الأمن.