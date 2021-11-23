الانتخابات والمصالحة ودعم لجنة «5+5» محور محادثات المنفي والسيسي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 08:35 مساء
لقاء المنفي والسيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، التي تركزت على الانتخابات والمصالحة ودعم لجنة «5+5»، وتعزيز العلاقات المشتركة التي تربط البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والسيسي الذي جاء على هامش افتتاح القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، جرت خلاله مناقشة «الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، لعبور المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وكذلك دعم جهود المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في إنجاز مهامها».

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وأشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اللقاء، بجهود مصر في دعم الحوار السياسي الليبي، لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جهته عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، متمنيًا للشعب الليبي التقدم والازدهار، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

لقاء المنفي والسيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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