المنفي: مشكلة الهجرة غير الشرعية أرهقت ليبيا

المنفي خلال مشاركته في قمة كوميسا في القاهرة، 23 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية أرهقت العالم وليبيا كدولة عبور.

وأضاف: «منع أمواج المهاجرين من الالتقاء بأمواج البحر الأبيض المتوسط هو محض خيال سياسي، طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تُلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر»، في كلمته بافتتاح قمة تجمُّع «كوميسا» في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.

ودعا المنفي الاتحاد الأوروبي وأعضاءه ومنظماته الاقتصادية وأذرعه التمويلية إلى لعب دور أكبر وأكثر إيجابية للتعاون مع المنظمة والاتحاد الأفريقي للعمل على التأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبي طموح شباب القارة، وتضمن مستقبلهم في أوطانهم.