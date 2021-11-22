الهيئة العامة للصحافة تدين خطف الصحفي سراج المقصبي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 08:38 مساء
الصحفي سراج عبد الحفيظ المقصبي (الإنترنت)

دانت الهيئة العامة للصحافة «بأشد العبارات» خطف الصحفي المتعاون مع فرع الهيئة ببنغازي، سراج عبد الحفيظ المقصبي، من قبل مجموعة مجهولة الهوية.

وقالت الهيئة في بيان إن «مجموعة لم توضح هويتها دخلت مقر جريدة (الحياة الليبية) وسط ترويع وتهديد الموظفين والصحفيين بفرع الهيئة العامة للصحافة - بنغازي، ورفض تقديم أي استدعاء رسمي أو إظهار أي أوراق ثبوتية تحدد هويتهم وأسباب اقتيادهم زميلهم الصحفي».

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وناشدت الهيئة العامة للصحافة كافة الأجهزة الأمنية «التحرك السريع لمعرفة مصير الزميل الصحفي سراج المقصبي وإطلاقه. والتعهد بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تنتهك القوانين والتشريعات التي تحمي الصحافة والصحفيين».

وكان آخر منشور لسراج عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، عندما تحدث عن «بيع أصوات».

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