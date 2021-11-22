الهيئة العامة للصحافة تدين خطف الصحفي سراج المقصبي في بنغازي

دانت الهيئة العامة للصحافة «بأشد العبارات» خطف الصحفي المتعاون مع فرع الهيئة ببنغازي، سراج عبد الحفيظ المقصبي، من قبل مجموعة مجهولة الهوية.
وقالت الهيئة في بيان إن «مجموعة لم توضح هويتها دخلت مقر جريدة (الحياة الليبية) وسط ترويع وتهديد الموظفين والصحفيين بفرع الهيئة العامة للصحافة - بنغازي، ورفض تقديم أي استدعاء رسمي أو إظهار أي أوراق ثبوتية تحدد هويتهم وأسباب اقتيادهم زميلهم الصحفي».
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وناشدت الهيئة العامة للصحافة كافة الأجهزة الأمنية «التحرك السريع لمعرفة مصير الزميل الصحفي سراج المقصبي وإطلاقه. والتعهد بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تنتهك القوانين والتشريعات التي تحمي الصحافة والصحفيين».
وكان آخر منشور لسراج عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، عندما تحدث عن «بيع أصوات».