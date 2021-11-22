مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر مشروع قانون المرتبات الموحّد أن راتب رئيس الدولة 20 ألف دينار، علاوة على سبعة آلاف دينار بدل سكن، فيما جاء في نص المشروع الذي نشرته وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين، أن راتب رئيس مجلس الوزراء يبلغ عشرة آلاف دينار وبدل سكن بخمسة آلاف دينار.



وأوضح جدول مرتبات الوظائف القيادية العليا المرفق بالمشروع الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن راتب كل من رئيس مجلس النواب والنواب تحدد بـ 10 آلاف دينار وبدل سكن بخمسة آلاف دينار.

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فيما نصّ المشروع على أن راتب الوزير يبلغ سبعة آلاف دينار وبدل سكن بأربعة آلاف دينار، في حين بلغ راتب عميد البلدية أربعة آلاف دينار وألفي دينار بدل سكن.

وشكّلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة وزارية لإنجاز مهمة إعداد مشروع قانون مرتبات موحد، بناءً على القرار رقم 212 للعام 2021، وأشارت المالية في بيان إلى عقد اجتماعات للجنة والاطلاع على المقترحات التي أعدتها عدة جهات.