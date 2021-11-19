خطة لتفعيل أقسام الصحة المهنية في ليبيا

اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، البدء في وضع خطة لتفعيل قسم الصحة المهنية التابع لأقسام الرعاية الصحية الأولية بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عضو الديوان، مرعي الجازوي، ومديرة مكتب الرعاية الصحية الأولية بالديوان، فائزة الهواري، ومديرة مكتب المالية بالديوان، مرعيه الدرسي، والمتخصص في مجال طب الأسرة والمجتمع، عمر السوداني، وعضو هيئة التدريس في قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب البشري جامعة بنغازي، صالح الفائدي، وعضوة هيئة التدريس في كلية الصحة العامة قسم إدارة صحية، إيمان العقيلي.

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ويهدف القسم إلى حماية العاملين بالمصانع والمُنشآت والمرافق الصحية والمستشفيات من الحوادث المحتملة، وكذلك الأمراض الناجمة عن المهنة ومدى الضرر على المدى الطويل، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي «على مدى أهمية الرعاية الصحية الأولية في التصدي للأمراض وحماية المجتمع، وخاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي يعتبر التصدي لها مبني على الإجراءات الاحترازية والطب الوقائي».

اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)