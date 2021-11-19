خطة لتفعيل أقسام الصحة المهنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 11:03 صباحا
اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، البدء في وضع خطة لتفعيل قسم الصحة المهنية التابع لأقسام الرعاية الصحية الأولية بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عضو الديوان، مرعي الجازوي، ومديرة مكتب الرعاية الصحية الأولية بالديوان، فائزة الهواري، ومديرة مكتب المالية بالديوان، مرعيه الدرسي، والمتخصص في مجال طب الأسرة والمجتمع، عمر السوداني، وعضو هيئة التدريس في قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب البشري جامعة بنغازي، صالح الفائدي، وعضوة هيئة التدريس في كلية الصحة العامة قسم إدارة صحية، إيمان العقيلي.

- «الصحة» تبحث مع منظمات دولية خطة عاجلة لدعم مراكز إيواء المهاجرين

ويهدف القسم إلى حماية العاملين بالمصانع والمُنشآت والمرافق الصحية والمستشفيات من الحوادث المحتملة، وكذلك الأمراض الناجمة عن المهنة ومدى الضرر على المدى الطويل، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي «على مدى أهمية الرعاية الصحية الأولية في التصدي للأمراض وحماية المجتمع، وخاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي يعتبر التصدي لها مبني على الإجراءات الاحترازية والطب الوقائي».

اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)
اجتماع موسع بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 18 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أبل» تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
علوم وتكنولوجيا
5 ضربات تفسد رحلة «فرسان المتوسط» إلى قطر
رياضة محلية
«الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر
ليبيا
«فايزر» ستبيع 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ«كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف أحدث منافس لسيارات Golf