«الصحة» تبحث مع منظمات دولية خطة عاجلة لدعم مراكز إيواء المهاجرين

وزير الصحة اجتمع مع عدد من المنظمات الدولية لتحسين الخدمات الصحية للمهاجرين بمراكز الإيواء (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقشت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، توحيد الجهود مع المنظمات الدولية لتحسين الخدمات الطبية للمهاجرين بمراكز الإيواء، بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة لدعم مراكز إيواء المهاجرين بالفرق الطبية والأدوية وبعض المستلزمات.

جاء ذلك خلال لقاء لوكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، مع ممثلي عددٍ من المنظمات الدولية، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومثَّل المنظمات الدولية خلال الاجتماع مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، والمنسق الطبي للمنظمة الدولية للهجرة، والمنسق الطبي للهيئة الطبية لشؤون المهاجرين، والمنسق الطبي للجنة الدولية للإغاثة.

- وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة

وناقش المجتمعون، مكافحة الأمراض المعدية مثل وباء الدرن الرئوي وكورونا داخل مراكز الإيواء، وإنشاء مراكز صحية ووحدات عزل بالمراكز لتتمكن الفرق الطبية من تقديم الخدمات الطبية بشكل مستمر، إلى جانب التعاون في مجال تدريب العناصر التسييرية ورجال الأمن على كيفية تعاملهم مع المهاجرين من الناحية الصحية.

يشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة.