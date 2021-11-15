الدبيبة يلتقي ممثلين عن حركة الكشافة

الدبيبة خلال لقائه ممثلي حركة الكشافة، 15 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ممثلين عن الحركة العامة للكشاف والمرشدات.

وقدموا الشكر إلى الدبيبة على تشجيعه الحركة، وتواصله معها، كما طالبوا الحكومة بدعمها وأنشطتها، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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من جانبه، عبّر الدبيبة عن تقديره للدور المهم لحركة الكشاف والمرشدات، والتزامها بدورها في تنمية وتطوير المجتمع.

وضم وفد الحركة، القائد العام ونائبه، إضافة إلى المفوض التنفيذي لكشاف ليبيا، والمفوض التنفيذي لكشاف ومرشدات طرابلس.

الدبيبة خلال لقائه قادة الحركة.