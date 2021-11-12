الدبيبة يجدد طلبه للمجتمع الدولي بضمان إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا ودعمها سياسيًا ولوجستيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 08:51 مساء
الدبيبة متحدثا خلال مؤتمر صحفي بعد المؤتمر الدولي في باريس, 12 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مطالبته للمجتمعين في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، بـ«المساهمة الإيجابية» في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها.

وشدد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي بعد المؤتمر، الدول والمنظمات الدولية، لـ«الاستماع لصوت أبناء الشعب الليبي، الذي يؤكد على نقاط أساسية تضمن حقوقهم في الانتخابات القادمة»، مشيرا إلى ضرورة العمل جميعا لحث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

- الدبيبة يطالب بتعديل قانون الانتخابات المقبلة «بشكل توافقي» لضمان تكافؤ الفرص

كما شدد الدبيبة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وعدم تأخير أحدها، وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن، مع وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية، ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.

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