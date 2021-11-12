الدبيبة يطالب بتعديل قانون الانتخابات المقبلة «بشكل توافقي» لضمان تكافؤ الفرص

الدبيبة متحدثا أمام مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيف باريس الدول المشاركة به بضرورة العمل على «حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص» بين جميع الليبيين.

وشدد الدبيبة في كلمته على ضرورة «المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها» و«التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

كما شدد على ضرورة «وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء».

وقال الدبيبة في كلمته «أطالب كافة المجتمعين من دول ومنظمات للاستماع لصوت أبناء الشعب الليبي» بشأن هذه المطالب التي وصفها بالـ«أساسية» والتي «تضمن حقوقهم في الانتخابات المقبلة».