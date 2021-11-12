الدبيبة يطالب بتعديل قانون الانتخابات المقبلة «بشكل توافقي» لضمان تكافؤ الفرص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 06:03 مساء
الدبيبة متحدثا أمام مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة،  في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيف باريس الدول المشاركة به بضرورة العمل على «حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص» بين جميع الليبيين.

وشدد الدبيبة في كلمته على ضرورة «المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها» و«التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

كما شدد على ضرورة «وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء».

وقال الدبيبة في كلمته «أطالب كافة المجتمعين من دول ومنظمات للاستماع لصوت أبناء الشعب الليبي» بشأن هذه المطالب التي وصفها بالـ«أساسية» والتي «تضمن حقوقهم في الانتخابات المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
شركات إيطالية عاملة في ليبيا تبدي «قلقها» من إعادة إسناد مزاد مركز البيانات
ليبيا
جورجيا تضع السويد في مرمى نيران إسبانيا بتصفيات مونديال 2022
رياضة عالمية
تصفيات مونديال 2022: البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات
رياضة عالمية
«الفرسان» يتأهبون لمواجهتي «الغابون» و«أنغولا»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
نصر الله يرد على السعودية بعد موقفها من جورج قرداحي
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
تركيا تعلن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس بعد تأكد غياب إردوغان
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
غرامة ضخمة جديدة على الزمالك.. والدفع خلال شهر
رياضة عالمية
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد