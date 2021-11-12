ماكرون يجتمع مع المنفي والدبيبة قبل انطلاق مؤتمر باريس حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 04:13 مساء
ماكرون مع المنفي والدبيبة, قصر الإليزيه, 12 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية في ليبيا)

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قبل بدء مؤتمر باريس حول ليبيا في قصر الإليزيه.

ونشرت السفارة الفرنسية في ليبيا، مشاهد من اللقاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»، فيما لم توضح أي تفاصيل حول اللقاء.

- وصول المنفي والدبيبة للمشاركة في مؤتمر باريس

ووصل المنفي والدبيبة في وقت سابق إلى مقر مؤتمر باريس، بقصر الإليزيه، كما وصلت الوفود المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا إلى قصر الإليزيه، ليبدأ المؤتمر بمشاركة قادة نحو ثلاثين دولة بينها دول تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ماكرون مع المنفي والدبيبة, قصر الإليزيه, 12 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية في ليبيا)
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