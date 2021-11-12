وصول المنفي والدبيبة للمشاركة في مؤتمر باريس

المنفي والدبيبة, في قصر الإليزيه, 12 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى مقر مؤتمر باريس، بقصر الإليزيه، والذي سينطلق بعد قليل.

فيما وصلت الوفود المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا إلى قصر الإليزيه، ليبدأ المؤتمر بمشاركة قادة نحو ثلاثين دولة بينها دول تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

- بدء مؤتمر باريس حول ليبيا بمشاركة قادة 30 دولة

ويستهدف المؤتمر «توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري (في ليبيا) وإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس».