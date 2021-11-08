أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على أقصى المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 10:41 صباحا
أجواء مغيمة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على أقصى المنطقة الغربية في رأس أجدير وزوارة ونالوت وغدامس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين ميل درجات الحرارة إلى الاعتدال على معظم مناطق غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى المنطقة الغربية في رأس أجدير وزوارة ونالوت، واحتمال ظهور ضباب على الأخيرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية، نشطة أحيانًا، على مناطق سرت وبونجيم وبني وليد ومزدة والقريات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية على معظم المناطق، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على نالوت، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيًا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وبعض مناطق، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون شمالية غربية معتدلة على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، ومنخفضة لا تتجاوز 20 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

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