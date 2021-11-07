«مكافحة الأمراض»: انخفاض إصابات «كورونا» وارتفاع وفياتها خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 01:43 صباحا
جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أظهر تقرير صدر، السبت، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا «لا زالت تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي» مع عدد إصابات كلية بلغ 360 ألفًا و266 حالة وعدد وفيات بلغ 5186 حالة.

وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من 29 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر الجاري، فشهدت الفترة ارتفاعًا طفيفًا في عدد الاختبارات التي تم إجراءها يوميا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي 4573 اختبارًا بارتفاع 3% مقارنة بالأسبوع السابق.

- «مكافحة الأمراض» يحذر من ارتفاع مؤشر نسبة وفيات «كورونا»

في حين بلغ المتوسط الأسبوعي للحالات الموجبة خلال هذا الأسبوع 602 حالة بانخفاض وصل إلى 4% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة عند متوسط أسبوعي بلغ 13%. وبالنسبة لحالات الوفاة، فقد سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بـ«كورونا» ارتفاع متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 18 حالة يوميًا، وكذلك مؤشر معدل الوفيات إلى 1.52%.

أما عن الحالات النشطة، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المشار إليه بنسبة 1% عن الأسبوع الذي سبقه، مع 8223 حالة، فيما انخفضت الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحة خلال الفترة نفسها بنسبة 4% مع 181 حالة.

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