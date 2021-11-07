«مكافحة الأمراض» يحذر من ارتفاع مؤشر نسبة وفيات «كورونا»

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. (صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أظهر تقرير صدر، السبت عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» لا يزال يشهد «استقرارًا» خلال الأسبوع الذي بدأ في 29 أكتوبر الماضى وانتهى في الرابع من نوفمبر الجاري، محذرا من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات.

وأرجع التقرير سبب استقرار الوضع الوبائي إلى التحسن في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن توافق التغيرات الأسبوعية في عدد الحالات المسجلة وأعداد الاختبارات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية يشير إلى «استقرار معدل انتشار المرض واستقرار نسبة الحالات الموجبة عند 13%».

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وأوضح استقرار مؤشر رقم التكاثر «Rr» على أقل من 1.0 لمدة أكثر من شهرين ما يدلل على تحسن الوضع الوبائي العام، ولفت إلى تباطؤ انتشار المرض في معظم المناطق كما تشير إليه التغيرات الأسبوعية في أعداد الحالات النشطة هذا الأسبوع.

ورغم استقرار الوضع الوبائي خلال الأسبوع، حذر التقرير من أن الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات إلى 1.52% يدعو إلى «القلق»، موضحًا أن ارتفاع هذا المؤشر يشير إلى «خلل في قدرة المنظومة الطبية في تشخيص وعلاج الحالات».