«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 04:49 مساء
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مسؤولون أميركيون أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم دعم ليبيا في اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات في مؤتمر باريس الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية في 12 نوفمبر الجاري.

وقال أحد المسؤولين لوكالة «رويترز»: «نريد أن نظهر دعمنا للشعب الليبي وهو يتجه نحو الانتخابات الوطنية، ويركز أيضا على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة». وتشارك هاريس في قمة باريس كجزء من رحلة دبلوماسية أوسع تمتد لخمسة أيام إلى فرنسا.

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ومن المتوقع أن تجمع القمة، التي تركز على ليبيا والتي تنظم بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، نحو 20 رئيس دولة إقليميا ودوليا.

وقالت «رويترز» إن الخلافات بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل تهدد الجهود الرامية إلى إنهاء نحو 10 سنوات من العنف والفوضى في ليبيا.

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