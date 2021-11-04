لقاءات مرتقبة لـ«5+5» مع مسؤولين أتراك وروس

اجتماع سابق للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت، 14 مارس 2021. (بوابة الوسط)

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» امراجع العمامي، إن اللجنة ستجتمع بمسؤولين روس وأتراك بشكل منفصل؛ «للنظر في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد»، داعيًا إلى انسحابهم «تحت مراقبة دولية».

وأضاف العمامي أنّ هناك اجتماعًا آخر سيعقد في مصر الشهر الجاري عقب مؤتمر باريس بشأن ليبيا، مشابه للاجتماع الأخير، الذي شهد حضور ممثلين عن دول السودان والنيجر وتشاد، حسب تصريح إلى قناة «ليبيا الأحرار»، الخميس.

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وأبدى ممثلو تلك الدول استعدادهم للعمل مع اللجنة «بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم وفي المنطقة»، بحسب تصريح لممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش.

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، إنّ لجنة «5+5» ستتوجه إلى تركيا قريبًا لفتح ملف المرتزقة، وذلك في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن تلك الزيارة.

ويوم السبت الماضي، استضافت القاهرة اجتماع «5+5» بمشاركة ممثلين عن تشاد والنيجر والسودان. وقال كوبيش خلال الاجتماع إن اللجنة تعتزم وضع «خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين».