بالصور: حملتان لإزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي بعين زارة والكريمية

إزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي في الكريمية, 3 نوفمبر 2021, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شن حملتين أمنيتين في الكريمية وعين زارة؛ لإزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، باشرت القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم وإزالة المباني العشوائية الموجودة تحت خطوط كهرباء الضغط العالي 220 ك.ف بمنطقة الكريمية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة متواصلة داخل العاصمة، وضواحيها للكشف عن وثائق كل المباني الواقعة تحت خط الجهد الفائق 220.

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وفي بيان مستقل، قالت الوزارة إن القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وبدعم وإسناد فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، نفذت صباح اليوم الأربعاء، عملية هدم وإزالة مبنيين عشوائيين واقعين، تحت خطوط الضغط العالي 220 ك.ف، بمستودع لتأجير معدات بناء ومصنع للطلاء الخارجي بمنطقة عين زارة.

وبحسب البيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي في الكريمية, 3 نوفمبر 2021, (وزارة الداخلية)

إزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي في الكريمية, 3 نوفمبر 2021, (وزارة الداخلية)

إزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي في الكريمية, 3 نوفمبر 2021, (وزارة الداخلية)