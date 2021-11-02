ضبط توصيلات عشوائية على خطوط النهر الصناعي في حملة أمنية

عدد من رجال الأمن المشاركين في حملة ضبط المخالفات على خطوط النهر الصناعي، 1 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبطت الدوريات الأمنية عددًا من التوصيلات العشوائية على خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وكذلك أغلقت مجمعات مياه تعبَّأ عن طريق هذه التوصيلات.

جاء ذلك استمرارًا للحملة الأمنية لمنع وضبط المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي من مدينة بني وليد وصولاً إلى مدن القريات ومزدة والشويرف، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وشارك في الحملة الأخيرة فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وقالت الوزارة إن الحملة مستمرة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية التي تسببت في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وباقي المدن بناءً على تعليمات النائب العام.