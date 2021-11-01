شركة الكهرباء: ترتيبات لعودة الشركات الكورية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 02:09 مساء
من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد بالمقر الرئيسي للشركة بين مجلس الإدارة وبين نائب وزير الخارجية الكوري تشوي جونج-كون والوفد الرفيع المرافق له.\

اقرأ أيضا: دعوة الشركات الكورية الجنوبية لاستكمال المشروعات الكهربائية في ليبيا

وفي يونيو الماضي، زار وفد حكومي كوري موقع إنشاء محطة كهرباء بخارية غرب طرابلس بحضور لجنة الإشراف على المشروع بالشركة العامة للكهرباء وممثلي شركة «هيونداي». وتعرف مسؤولو الوفد الكوري الجنوبي على حالة المشروع، وتم إبلاغهم بظروف العمل المستقرة في البلاد.

من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف
رياضة عالمية
غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى
رياضة عالمية
ميقاتي يناشد قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر»
عربى
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
اقتصاد
«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث
اقتصاد
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«منظمة الأرصاد»: المناخ العالمي دخل في المجهول