شركة الكهرباء: ترتيبات لعودة الشركات الكورية إلى ليبيا

من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد بالمقر الرئيسي للشركة بين مجلس الإدارة وبين نائب وزير الخارجية الكوري تشوي جونج-كون والوفد الرفيع المرافق له.\

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وفي يونيو الماضي، زار وفد حكومي كوري موقع إنشاء محطة كهرباء بخارية غرب طرابلس بحضور لجنة الإشراف على المشروع بالشركة العامة للكهرباء وممثلي شركة «هيونداي». وتعرف مسؤولو الوفد الكوري الجنوبي على حالة المشروع، وتم إبلاغهم بظروف العمل المستقرة في البلاد.

من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

من اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرابء ونائب وزير الخارجية الكوري والوفد الرفيع المرافق له، في العاصمة طرابلس 1 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)