اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (الإنترنت)

أصدر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مساء اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًّا بشأن مبادرته الشخصية التي أعلنها لمعالجة الانسداد الذي قد يحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في خارطة الطريق.

وقال اللافي في توضيحه، الذي تلقته «بوابة الوسط»، إن ما تشهده الحالة السياسية في ليبيا من انسداد «قد يهدد العملية الانتخابية المقررة في موعدها»، مبينًا أنه طرح مبادرته باسمه «توطئة لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعًا».

وأكد اللافي حرصه على وحدة المجلس الرئاسي «وعلى توافق جميع المؤسسات الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها والقبول بنتائجها»، مشيرًا إلى أنه طرح المبادة من واقع مسؤولياته والتزامه بالسعي للحفاظ على المسار الانتخابي «في ظل وجود تعارض حول قانوني الانتخابات والمطالبات بإجراء انتخابات حقيقية تؤدي إلى إنتاج سلطات منتخبة في ظل احترام الموعد المحدد».

وأوضح اللافي أن المقترح الذي تقدَّم به «ليس مقصودًا به على الإطلاق عرقلة عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو أنه بديل لعملها»، مؤكدًا أن المقترح ينطلق من رغبة يشاركه فيها الكثيرون في معالجة الانسداد والبحث عن توافق بين مجلسي النواب والدولة.

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وأضاف أن مقترحه يتحدث «عن وضعية تتمثل في حالة تعذر التوافق بين المجلسين وهي بذلك مبادرة صلح تفرضها مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية»، مجددًا التأكيد على أنها «مبادرة مقدمة باسمي ولا تعبر عن المجلس (الرئاسي) مجتمعًا»، آملًا أن يتفهم زملاؤه «أهمية وضرورة أن يتبناها المجلس، إذا ما وصلنا إلى حالة عجز المجلسين على التوافق».

وقال اللافي في ختام توضيحه إنه يعول «على أن يتفهم الجميع دوافعنا الخيرة لرأب الصدع بما يحقق المستهدف من العملية الانتخابية، التي لا تقتصر على يوم الاقتراع فقط؛ بل هي مسار متكامل يتوج بإعلان نتائج الانتخابات والإقرار بتلك النتائج دون الوقوع في محظور الاعتراض بوسائل غير دستورية».