مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل المبادرة

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) | الأحد 31 أكتوبر 2021, 11:19 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

قال مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن ما أعلنه عضو المجلس عبدالله اللافي أمس، هو مبادرة شخصية من قبله، ولم تطلق باسم المجلس الرئاسي.

ويتعلق الأمر بمبادرة قدمها اللافي تحت عنوان «مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي» كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن إنجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 24/12/2021 وفق خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في يناير الماضي.

- المجلس الرئاسي يطلق مبادرة تقود إلى موعد الانتخابات
- البعثة الأممية ترحب بسعي «الرئاسي» لـ«بناء توافق» بشأن الانتخابات

وتطرح المبادرة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، خارطة طريق «تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية، ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر 2021».

الخارطة:

14/10/2021
يتواصل المجلس الرئاسي مع مجلسي النواب والأعلى للدولة لعرض مبادرة الوصول إلى توافق بين المجلسين بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، كما هو مبين بمحطات المبادرة التالية.

27/10/2021
- في حال توافق المجلسان على قبول المبادرة يقومان بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية.

- في حال عدم توافق المجلسين على قبول المبادرة يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية

7/11/2021
- (في حالة الموافقة) تقدم اللجنة المشتركة مقترح التعديلات الدستورية والقانونية على مجلس النواب للتصويت عليها.

- (في حالة عدم الموافقة) تقدم اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مشروعي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي للإصدار.

11/11/2021
- (في حالة الموافقة) يحال قانونا الانتخابات بعد إقرارهما من مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات.

- (في حالة عدم الموافقة) يصدر المجلس الرئاسي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي، مع العمل على حشد التأييد الشعبي والدولي لهذا القرار.

14/12/2021
- (في حالة الموافقة) تعلن المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

24/1/2022
يغلق باب الترشح ويعلن أسماء المترشحين ويفتح باب قبول الطعون.

1/2/ 2022
يعلن أسماء المرشحين (النهائية) ويشرع للحملات الانتخابية في (في  الانطلاق).

1/3/2023
تنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في نفس اليوم، ليستلم المجلس التشريعي الجديد مهامه في 15 مارس 2022.

3/4/2022
تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الجديد.

14/4/2022
يسمي رئيس الدولة رئيسًا للحكومة الذي يقدم حكومة لنيل الثقة من مجلس النواب في 10 أبريل 2022.

10/5/2022
تستلم الحكومة من الحكومة السابقة لمباشرة مهامها.

نسخة من جدول مبادرة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بعنوان «خارطة الطريق للحل السياسي» (3). (مصدر لبوابة الوسط))
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