اكتشاف مقبرتين جماعيتين يوقف بناء مدرسة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 31 أكتوبر 2021, 01:20 صباحا
جثامين عثر عليها ملقاة بوادي مقراوة بالمدخل الشمالي لبني وليد، 22 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أوقفت شركة «الاتفاق» للمقاولات والصيانة عملها موقتًا فى مشروع بناء مدرسة أبن خلدون النموذجية بمدينة سرت؛ كنتيجة للعثور على مقبرتين جماعيتين بالموقع، على ما أفاد مصدر بالشركة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن عمال الشركة عثروا على مقبرتين أثناء أعمال الحفريات بموقع المشروع، لافتًا إلى أن المقبرة الأولى تحوي  أربع جثث متحللة، فيما يوجد بالثانية ثماني جثث.

- العثور على جثث متحللة بموقع مشروع في سرت

وحسب المصدر، فقد صدرت تعليمات من «جهات مختصة» لم يحددها، بالبحث بموقع المشروع عن «مقابر أخرى»، موضحًا أن المقبرتين والجثث المستخرجة منهما ربما تعود إلى فترة سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة خلال العامين 2015 و2016. 

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