عودة خدمات النظافة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 10:20 مساء
رفع مخلفات من أحد الشوارع في سرت، 29 أكتوبر 2021، (بوابة الوسط)

قال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل إن العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت عادوا إلى العمل بعد توقف أيام بسبب تأخر المرتبات لفترة تجاوزت عشرة أشهر.

وأوضح الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن فرق الشركة شرعوا في إزالة القمامة المتمدسة في الأحياء السكنية بكامل الآليات، لإعادة المظهر اللائق للمدينة.

وصرح الرئيس الجديد للجنة إدارة الشركة مهندس عبدالسلام محمد الحويلي، بأن السركة تقدم خدماتها في سرت والمدن الواقعة فى نطاق من بوقرين غربا وحتى رأس لانوف شرقا وأبوهادي جنوبا.

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وأشار الحويلي، الذي تسلم مهام منصبه الأسبوع الماضي، إلى نجاح المساعي مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة في الحصول على تفويض مالي لصرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس للعاملين، منبها إلى أن الشركة تعانى من ديون متراكمة يتطلب تسديدها من الجهات ذات الاختصاص.

من جهته، كشف عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني في تصريح صحفي، عن قرب وصول دعم إلى الشركة يتمثل في شاحنات خاصة بالمبيدات الحشرية، وكذلك بعض المعدات التى تساعد العاملين على القيام بعملهم

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