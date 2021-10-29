سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات

سياح أوروبيون مصحوبون بحماية أمنية في رحلة سياحية إلى غدامس في ليبيا، 19 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

أجرى مئات الأوروبيين رحلة غير مسبوقة عبر الصحراء الشاسعة ليشكلوا بذلك أكبر مجموعة من السياح الذين يزورون ليبيا منذ عشر سنوات، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».



وأشار التقرير المنشور، الجمعة، إلى أنّ مدينة غدامس تشهد دوي صفارات الإنذار من سيارات الشرطة التي تفسح المجال أمام عشرات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تقلّ سياحًا إيطاليين وفرنسيين وأيسلنديين وسويسريين زاروا ليبيا في الماضي.



ولم تستقبل هذه الواحة مجموعات سياحية منذ العام 2012؛ بسبب الفوضى التي تلت سقوط نظام معمّر القذافي في 2011.



ونظّم علي كوبة، صاحب وكالة سفريات خاصة، هذه الرحلة «المجانية لكي يستمتع (السياح) بالصحراء الليبية ويساهموا في كسر حاجز الخوف عند عديد محبي الصحراء الليبية» بعد توقف الحرب في صيف 2020 وتوقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر نصّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يومًا.



«لم أتردّد في زيارة ليبيا مجددًا»

وقال السائح الفرنسي جان بول (57 عامًا) لوكالة «فرانس برس»: «آخر مرة لي (في ليبيا) كانت منذ أكثر من عشر سنوات. اكتشفنا بلدًا رائعًا ومناظر استثنائية وأناسًا مضيافين جدًا».



وأضاف: «نريد بالتأكيد أن نعود. الأحداث في العقد الأخير جعلت العودة مستحيلة، أمّا الآن فقيل لنا إن بإمكاننا أن نعود مع إحاطة أمنية. والناس يرحّبون بنا دائمًا ونشعر أن شعب ليبيا يحبّ أن يرى سياح من جديد».



بدوره، قال السائح الإيطالي الخمسيني جيوفاني باولو، إنه كان «متأكدًا من أننا سنكون موضع ترحيب في هذا البلد الرائع».



وأمضى السيّاح ليلة تحت النجوم بعد وصولهم إلى ليبيا من نقطة حدودية مع تونس. وانطلقوا في اليوم التالي لاكتشاف جنوب ليبيا وكثبانه وحجارته، مرورًا بغدامس الواقعة على بعد 650 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة طرابلس.

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