569 إصابة جديدة و17 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض الجمعة 29 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و1397 حالة شفاء، و17 وفاة، إضافة إلى 196 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيانه رقم «547»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، قال المركز إنه تسلم، الخميس، 4543 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 3974 عينة، وإيجابية 569 عينة بنسبة 12.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 356 ألفا و655 حالة بينها 295 ألفا و176 شفاء، و5078 وفاة، و56 ألفا و401 نشطة.

في بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و527 ألفا و241 شخصا، بينما تلقى 411 ألفا و916 شخصا الجرعة الثانية.