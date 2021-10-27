اللافي يبحث برامج مركز الحوار الإنساني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 11:09 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 (صفحة المجلس على فيسبوك)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأربعاء، ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، الذين استعرضوا برامج المركز في ليبيا، في إطار العمل المشترك لدعم العملية السياسية والانتخابية.

وأثنى اللافي على جهود المركز في الوساطة وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، وجدد تأكيده تمسك المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

- مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق الأزمة
- مركز الحوار الإنساني يحذر من انعكاسات استمرار الأزمة على ثقة الليبيين في مسار الحل
- شخصيات سياسية ليبية تلتقي في جنيف بدعوة من مركز الحوار الإنساني

من جهته، أكد فريق المركز «استعدادهم لتسخير كل الإمكانات لما يختاره ويراه المجلس الرئاسي، لدعم المسار السياسي في ليبيا».

نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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