مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 10:47 مساء
رئيس مركز الحوار الإنساني، ديفيد هارلاند متحدثا للصحفيين خلال زيارته للجزائر. (فيديو بثته وكالة الأنباء الجزائرية)

بدأ وفد من خبراء مركز الحوار الإنساني بجنيف زيارة إلى الجزائر بحثا عن تنسيق الرؤى حول ليبيا، مرجعا أحد عوامل استمرار الأزمة إلى «التدخلات الخارجية الواسعة جدا»، حيث تتدخل أحيانا دول بدعوى المساعدة وهي في الحقيقة تعمق الصراع.

واعتبر المستشار الخاص بشمال أفريقيا وغرب آسيا بمركز الحوار الإنساني بجنيف، أمية الصديق، للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على تطورات مسار الحوار الجاري في ليبيا «خارطة الطريق صحيحة لكن المشكلة في التنفيذ»، مشددا على الدور الأساسي لدول الجوار في حلحلة الأزمة.

وأشار المسؤول إلى أن «مركز الحوار الإنساني نشط جدا في كل الوساطات المتعلقة بمحاولة إعادة ترميم الدولة الليبية، ورأب صدع الانقسام منذ عشر سنوات»، معتبرا أن نشاطه يتمحور في الأساس في مساعدة الفاعلين الرسميين في الأمم المتحدة لتسوية الأزمة.

وأضاف في سياق متصل، أن «هناك بلدانا ومنها الجزائر، لا طموحات، ولا أطماع لها غير الاستقرار»، ما يستوجب -حسبه- «التشاور مع هذا الصنف من البلدان لمساعدة الليبيين»، مشيرا إلى أن «تحليل المركز قريب جدا من المقاربة الجزائرية، وهو ما دفع المركز للتشاور معها».

بدوره أوضح رئيس مركز الحوار الإنساني، ديفيد هارلاند، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد من الخبراء للجزائر أنه بات من الحتمي التنسيق مع السلطات الجزائرية وتوحيد الرؤى من أجل عودة الأمن في ليبيا.

ومركز الحوار الإنساني وهو منظمة غير حكومية مستقلة، تأسست العام 1999، ومقره مدينة جنيف بسويسرا، أشرف على عقد عدة اجتماعات لحل الأزمة ويعتبر داعما للوساطة في أرجاء ليبيا مع مجالس الحكماء، في كل ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وهو يقوم بدور الوسيط بين الأطراف المُتنازعة، وتقديم وتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين المختصّين العاملين مع المركز.

وفد مركز الحوار الإنساني الذي يزور الجزائر. (فيديو بثته وكالة الأنباء الجزائرية)
وفد مركز الحوار الإنساني الذي يزور الجزائر. (فيديو بثته وكالة الأنباء الجزائرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض ...
ليبيا
إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور
دولى
قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد «التضامن والاستقرار»
عربى
ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
وصول أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية
عربى
رسمياً.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
دولى
فيروس «كورونا» يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية
رياضة محلية
إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)