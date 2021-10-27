ورشة تدريبية للأطقم الطبية والمساعدة في أجدابيا حول «كورونا»

الورشة التدريبية للأطقم الطبية والمساعدة في أجدابيا. (الإنترنت)

أُقيمت بمدرج المعهد الصحي في مدينة أجدابيا، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية للعاملين بقطاع الصحة، وذلك للتعريف بآخر المستجدات والأبحاث التي توصلت إليها الدراسات الطبية حول جائحة «كورونا».

وقال الدكتور مصطفى شعيب، الذي حاضر في الورشة لـ«بوابة الوسط»، إن الورشة نظمها ورعاها فريق منظمة الصحة العالمية في ليبيا، منوهًا إلى أن فعالياتها تستمر ليومين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف شعيب، أن ورشة العمل تستهدف الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل الخاصة بمصابي مرض فيروس «كورونا» وفي أقسام الباطنة بالمستشفيات والعيادات الطبية.

الورشة التدريبية للأطقم الطبية والمساعدة في أجدابيا. (الإنترنت)

الورشة التدريبية للأطقم الطبية والمساعدة في أجدابيا. (الإنترنت)