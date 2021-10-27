تدشين أول رحلة للخطوط الجوية الأردنية إلى مطار معيتيقة

وصول أول رحلة للخطوط الجوية الأردنية إلى مطار معيتيقة, 27 أكتوبر 2021. (منصة حكومتنا)

أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية، تدشين أول رحلة للخطوط الجوية الأردنية إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

ونشرت المنصة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا للطائرة ومراسم استقبال الوافدين عليها.

وصول أول رحلة للخطوط الجوية الأردنية إلى مطار معيتيقة, 27 أكتوبر 2021. (منصة حكومتنا)

وصول أول رحلة للخطوط الجوية الأردنية إلى مطار معيتيقة, 27 أكتوبر 2021. (منصة حكومتنا)

وصول أول رحلة للخطوط الجوية الأردنية إلى مطار معيتيقة, 27 أكتوبر 2021. (منصة حكومتنا)