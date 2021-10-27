حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 10:40 صباحا
حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، استمرار حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في العيادات المتنقلة التابعة له في سوق الجمعة.

والحملة من إشراف المركز، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وتأتي تعزيزًا للمناعة المجتمعية والوقاية من الإصابة من الفيروس، وفق بيان صادر عن المركز.

وشهدت فعاليات الحملة، اليوم، في سوق الجمعة تطعيم المواطنين والعمالة الوافدة المتواجدين بالمنطقة.

- استقرار الوضع الوبائي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي

وأظهر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة تحسُّن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية.

وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، إن نسبة الحالات الموجبة استقرت عند 15% من إجمالي العينات المفحوصة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات وزيادة نسبة مؤشراتها برغم انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 4%.

حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
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