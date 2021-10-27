إعفاء عقود مشروع طريق امساعد - رأس أجدير من بعض الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 01:29 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إعفاء عقود مشروع الطريق السريع الجديد (امساعد - رأس اجدير) التي يبرمها جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد- رأس أجدير من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدمغة.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 493 لسنة 2021 على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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في 12 سبتمبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء «جملة من الإجراءات والقرارات لجهازي تنفيذ مشروعات المواصلات ومشروعات الإسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى، وكذلك تصميم وتنفيذ محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها وأجدابيا»، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة.

وأشار حمودة إلى أن المجلس أذن خلال اجتماعه، حينها، بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات المواصلات والإسكان والتعمير ضمن مساعي الحكومة للمضي في مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني.

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