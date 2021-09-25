الدبيبة يتابع صيانة طريق الكريمية - السواني ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 04:31 مساء
الدبيبة يتابع صيانة طريق الكريمية - السواني, 24 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مشروع استكمال صيانة طريق الكريمية -السواني الحيوي، ضمن خطة «عودة الحياة».

الجولة التي قادها الدبيبة، صباح اليوم السبت رفقة عدد من الوزراء، استهدفت الوقوف على سير العمل بالمشروع، الذي يعد أحد الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة طرابلس ومدن سهل الجفارة والجبل الغربي، الذي توقفت الأعمال به منذ عشر سنوات، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وتوقع البيان، استكمال العمل بهذا الطريق قبل نهاية العام الجاري، حيث تقدر نسبة الإنجاز فيه حاليًا بما يزيد على 55%، ويتم تنفيذها من قبل الشركة الليبية العمرانية، بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

الحكومة تقرر تنفيذ حزمة مشروعات في البنية التحتية ضمن برنامج «عودة الحياة»

في 12 سبتمبر الحالي، أصدر مجلس الوزراء «جملة من الإجراءات والقرارات لجهازي تنفيذ مشروعات المواصلات ومشروعات الإسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى، وكذلك تصميم وتنفيذ محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها وأجدابيا»، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة.

وأشار حمودة إلى أن المجلس أذن خلال اجتماعه، حينها، بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات المواصلات والإسكان والتعمير ضمن مساعي الحكومة للمضي في مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني.

الدبيبة يتابع صيانة طريق الكريمية - السواني, 24 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتابع صيانة طريق الكريمية - السواني, 24 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يتابع صيانة طريق الكريمية - السواني, 24 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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