المواصلات تعلن بدء تنفيذ طريق براك – الشويرف بمسافة 140 كيلومترا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 23 أكتوبر 2021, 04:12 مساء
وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، خلال زيارته لبراك الشاطئ, 23 أكتوبر 2021. (وزارة المواصلات)

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء تنفيذ طريق براك – الشويرف، بمسافة 140 كيلومترًا، مؤكدة أنه يمثل حركة رئيسية للتواصل بطرق الجنوب.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، حضر بدء تنفيذ الطريق، ضمن جولته للجنوب، وذلك بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ورئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس حسين سويدان، ورئيس جهاز تنفيذ ومشروعات المواصلات المهندس سامي العبش.

وبدأ وزير المواصلات، اليوم السبت، جولة للجنوب الليبي، لمتابعة مشروعات برنامج «عودة الحياة»، الذى أقرته الحكومة.

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وبحسب البيان، رافق الوزير في براك الشاطئ، عميد البلدية ومدير مكتب مواصلات براك الشاطئ والمكاتب الهندسية والتنفيذية والقائمون على المشروعات، منها مصلحة الطرق والجسور وجهاز مشروعات المواصلات، وذلك لتسليم مشاريع المنطقة الجنوبية بالكامل للشركات الوطنية لتعجيل وتيرة العمل.

وأشار الوزير إلى أعمال صيانة مهبط مطارات غات وأوباري وسبها، لاستئناف الحركة والرحلات الجوية في الفترة القريبة المقبلة؛ لتخفيف معاناة ومشقة السفر لأهل الجنوب، كما تم تخصيص ميزانيات لتحسين الملاحة الجوية بالمطارات.

من جانبه، أكد أبو جناح أن المشروع سيكون ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي ستنفذها الحكومة في العديد من المناطق الجنوبية من أجل توفير احتياجات المواطنين.

يشار إلى أن المشروعات التي تم التعاقد عليها من مصلحة الطرق والجسور، تقارب 40 مشروعاً، فيما تم اليوم تسليم المواقع للشركات للبدء الفعلي في التنفيذ، وهي موزعة على معظم البلديات بالجنوب، ومقسمة على أربعة فروع تشمل أوباري وسبها والجفرة ومرزق.

كما تم في الاجتماع الذي عقد ببلدية الشاطئ، اعتماد الميزانية الإضافية للمنطقة الجنوبية بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المواصلات، بقيمة تقديرية 50 مليون دينار لحلحلة بعض المختنقات التي تعاني منها المناطق الجنوبية بداية من شهر ديسمبر القادم.

وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، خلال زيارته لبراك الشاطئ, 23 أكتوبر 2021. (وزارة المواصلات)
وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، خلال زيارته لبراك الشاطئ, 23 أكتوبر 2021. (وزارة المواصلات)
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