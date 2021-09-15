الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية

لقاء وزير المواصلات مع وزير النقل المصري، 15 سبتمبر 2021، (جريدة الأهرام)

قال وزير المواصلات، محمد الشهوبي، إن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئاتها لتنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه وزير النقل المصري، كامل الوزير، على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي ستعقد الخميس المقبل في القاهرة، حسب ما نشرته جريدة «الأهرام».

وأشاد الشهوبي بـ«التطور الكبير» في منظومة النقل المصرية، والمشروعات العملاقة التي تنفذ حاليًا هناك.

التحضيرات للجنة العليا

كما بدأت أمس الثلاثاء، اللقاءات التحضيرية للجنة العليا، وذلك خلال لقاءات اللجان الفرعية المشتركة بين ليبيا ومصر.

واستعرضت اللجان «الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها، واعتماد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».

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وتضمنت أعمال اللجان الفرعية خلال يومها الأول «عدة قطاعات، منها الاقتصاد والتجارة والتنمية والمواصلات والطاقة والصناعة والخدمة المدنية والزراعة، والإسكان والتعمير والتعليم التقني والفني والتعليم العالي، والغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية المشتركة».

وسينطلق اجتماع اللجنة العليا الخميس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.