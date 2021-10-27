الدبيبة يبحث تعويضات العوينية في لقاء مع أعيان قبيلة «المشاشية»

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيانا من قبيلة «المشاشية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تعويضات منطقة العوينية خلال لقاء مع أعيان ومشايخ قبيلة «المشاشية» بمناطق «مزدة، الشقيقة، العوينية، زاوية الباقول، فيصل، فسانو»، بحضور وزير الصناعة والمعادن وعضو مجلس النواب عن مزدة.

وأفاد بيان، نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن الوفد عبَّر عن «شكره للرئيس ولحكومته لرحابة الصدر، وعملها بالقرب من المواطن من أجل رفع المعاناة عن كاهله».

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كما أشاروا في حديثهم إلى تعويضات منطقة العوينية وبعض المشاكل التي يعانيها سكان مناطقهم، التي تتطلب حلولاً من قبل الوزارات المختصة، من حيث توفير المياه، ودعم مربي الماشية والثروة الحيوانية بالمنطقة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين الشقيقة والعوينية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيانا من قبيلة «المشاشية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيانا من قبيلة «المشاشية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيانا من قبيلة «المشاشية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)