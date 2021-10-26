«الحكومة»: كلمة مرتقبة من الدبيبة إلى أهالي برقة مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 02:39 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

يُوجِّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى أهالي المنطقة الشرقية (برقة).

وكتبت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة، على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «ترقبوا كلمة لرئيس الحكومة رفقة عدد من الوزراء لأهل برقة عند التاسعة مساء اليوم الثلاثاء».

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والجمعة الماضية، قرَّر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة. وكلف الفريق بمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقفه الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

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