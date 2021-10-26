تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في سبها

حملة التعطيم ضد فيروس كورونا (صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 14 عينة لتحليلها، وأظهرت النتائج سلبية 3 حالات فقط، فيما تأكدت إصابة 11 حالة بنسبة 78%، ولم يسجل المركز أي حالات وفيات أو شفاء من الفيروس أمس الإثنين.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة تحسُّن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية.

- استقرار الوضع الوبائي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي

وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، إن نسبة الحالات الموجبة استقرت عند 15% من إجمالي العينات المفحوصة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات وزيادة نسبة مؤشراتها برغم انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 4%.