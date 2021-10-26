ناقلة غاز ليبية تخمد حريقا في سفينة صب بميناء توزلاء التركي

ناقلة الغاز الليبية تخمد الحريق في سفينة الصب التركية, (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

تدخلت ناقلة غاز ليبية، لإخماد حريق على متن سفينة صب تركية كانت موجودة بأحد أحواض الصيانة بميناء توزلاء التركي.

ونشب الحريق في سفينة الصب SATURN، «فيما لم تتوفر الاستعدادات لحدوث أي طارئ ولم تتوفر إمكانيات بالحوض لإخماد الحرائق»، وفق ما نشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا الإثنين.

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وأوضح المركز، أن ناقلة الغاز الليبية «التحدي»، تدخلت باستعمال مضخاتها ومعداتها، فيما استمر الإخماد لعدة ساعات حتى تم القضاء عليه بالكامل.

فيما تقدم مدير الحوض وكابتن السفينة SATURN بالشكر والتقدير للربان وأفراد طاقم الناقلة الليبية «التحدي».

ناقلة الغاز الليبية تخمد الحريق في سفينة الصب التركية, (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)