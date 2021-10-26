«الداخلية» تبحث تأمين شحنات الوقود والانتخابات بالمنطقة الجنوبية

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يجتمع بمدراء الأمن بالمنطقة ‏الجنوبية، الإثنين، 25 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، تأمين شحنات الوقود وخطة الاستعداد للانتخابات المرتقبة في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لسير العمل بمديريات الأمن بالمناطق والوقوف ‏على الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية بالجنوب، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك».‏

وترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين اجتماعاً ‏أمنياً موسعاً ضم مديري أمن «سرت، سبها، ربيانة، مرزق، وادي عتبة، تراغن، الشاطئ، الشرقية، غات، أوباري».‏

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وتناول الاجتماع مناقشة ‏سير العمل بهذه المديريات والجهود التي تبذل في حفظ الأمن وتقديم ‏الخدمات للمواطنين.‏ كما تطرق لمناقشة الخطط والاستعدادات المتخذة لتأمين ‏الاستحقاقات الانتخابية والوقوف على جاهزية مديريات الأمن في تأمين ‏هذه الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تأمين شحنات الوقود ‏ووصولها إلى الجنوب الليبي. ‏

واستعرض خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الجنوبية ‏والمشاكل والصعوبات التي تواجه مديريات الأمن ووضع الحلول لها بما ‏يضمن تحقيق أفضل النتائج وإنجاح سير العمل الأمني بالمنطقة.‏

وشدد الوكيل على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مديريات ‏الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للوزارة للارتقاء بمستوى الأداء ‏الأمني وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة، مثمناً الجهود التي ‏يبذلها أعضاء ومنتسبي هذه المديريات، مطالباً ببذل المزيد من الجهد ‏لتحقيق الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.‏

واستمع اللواء بشير الأمين لملاحظات وشروح وافية من قبل مدراء الأمن حول ‏الأعمال المنجزة من قبل هذه المديريات والمهام التي كلفت بها، ووضع ‏الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجههم؛ بما يساهم في تقديم أفضل ‏الخدمات للمواطنين. ‏