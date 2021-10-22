بالصور: دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 08:21 مساء
دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية, (وزارة الداخلية)

اختتمت أمس الخميس، الدورة التدريبية السابعة، في مجال «الأمن الانتخابي»، والتي تستهدف تدريب عدد من الضابطات وضابطات الصف من المنطقتين الجنوبية والغربية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن الدورة، كانت بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، لواء علي النويصري، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عميد طارق القماطي، ونائبه عقيد عماد العيساوي، ورئيس مكتب التخطيط بالإدارة عميد عادل أبوجعفر وعدد من الضباط .

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وشددت الوزارة على أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط والضابطات بمختلف الأجهزة الأمنية، وإعدادهم كمدربين استعدادا للانتخابات المزمع إقامتها 24 ديسمبر المقبل.

دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية, (وزارة الداخلية)
دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية, (وزارة الداخلية)
دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية, (وزارة الداخلية)
دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية, (وزارة الداخلية)
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