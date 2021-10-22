بالصور: دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية

اختتمت أمس الخميس، الدورة التدريبية السابعة، في مجال «الأمن الانتخابي»، والتي تستهدف تدريب عدد من الضابطات وضابطات الصف من المنطقتين الجنوبية والغربية.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن الدورة، كانت بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، لواء علي النويصري، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عميد طارق القماطي، ونائبه عقيد عماد العيساوي، ورئيس مكتب التخطيط بالإدارة عميد عادل أبوجعفر وعدد من الضباط .
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وشددت الوزارة على أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط والضابطات بمختلف الأجهزة الأمنية، وإعدادهم كمدربين استعدادا للانتخابات المزمع إقامتها 24 ديسمبر المقبل.