الداخلية تختتم سادس دورة تدريبية لأفرادها حول تأمين الانتخابات

جانب من الضباط المشاركين في دورة تدريبية حول الأمن الانتخابي، 26 أغسطس 2021، (الداخلية)

اختتمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، الدورة التدريبية السادسة في مجال «الأمن الانتخابي» والتي تستهدف تدريب عدد من ضباط جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والإدارة العامة للعمليات الأمنية وقوة العمليات الخاصة.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن حفل اختتام الدورة حضره مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات العميد طارق القماطي ونائبه العقيد عماد العيساوي.

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وأضاف البيان أن «هذه الدورات تأتي في إطار الجهود المبذولة التي تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط كمدربين بمختلف الأجهزة الأمنية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أكد عزم الحكومة على عقد الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرًا إلى تقدمها بخطة أمنية ولوجستية بالخصوص.

كما قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العميد خالد مازن، إن «وزارة الداخلية شريك أساسي في العملية الانتخابية، وذلك من خلال تأمين الانتخابات والتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

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