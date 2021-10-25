الكوني: خطة لوقف تدفق المهاجرين من الجنوب وحماية الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 05:19 مساء
جانب من لقاء الكوني ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع مسؤولين بمنظمات دولية لمناقشة أوضاع المهاجرين. (المجلس الرئاسي)

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خطة لدى المجلس لوقف تدفق المهاجرين من الجنوب، وحماية الحدود الجنوبية عبر الاتقاف مع عدد من الدول الأفريقية، التي يقصد بعض مواطنيها ليبيا من أجل الهجرة إلى أوروبا.

جاء ذلك خلال اجتماعه ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، الأحد، مع ممثلة رئيس منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسكو، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل.

وخُصِّص الاجتماع لمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين، في مراكز الإيواء والاحتجاز في ليبيا.

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ترحيب ليبي بمسؤولي ملف المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء
ورحب الكوني بممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجال، مشيدًا بدورهم في متابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الإنساني.

وأضاف: «هذا الملف من أصعب الملفات التي تحتاج إلى معالجة شاملة، تضمن الحقوق الإنسانية لهؤلاء المهاجرين، وتحفظ حق البلاد في التخلص من آثار تدفق الهجرة غير الشرعية بهذا الشكل الكبير».

واعتبر الكوني أن المجلس الرئاسي يولي اهتماما خاصًّا بهذا الملف، خاصة أماكن احتجاز المهاجرين ومتابعة أوضاعهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة.

أفضل فترة في تعامل ليبيا مع المهاجرين؟
وتابع: «هذه الفترة أفضل بكثير من السنوات السابقة، إذ لم يعد يتعرض المهاجرون غير الشرعيين، إلى أي معاملة سيئة، أو انتهاكات كتلك التي حصلت في مرحلة الانقسام أو الانفلات الأمني الذي كانت تشهده البلاد في السنوات الماضية».

ولفت إلى أنه ستتم حلحلة كل المشاكل التي تتعلق بهذا الملف وبأسرع وقت، من خلال معالجة متكاملة تبدأ من وقف تدفق المهاجرين من المدن الجنوبية، وتفعيل الاتفاقات مع دول الجنوب في حماية الحدود.

مطالب المنظمات الدولية بشأن المهاجرين في ليبيا
وطالب ممثلو المنظمات الدولية، بالعمل على إخلاء سبيل النساء والأطفال المحتجزين بمراكز الإيواء، وتحسين ظروف إقامة الآخرين منهم، من خلال نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت الكيلاني إن الوزارة تهتم بشؤون المهاجرين غير الشرعيين، عبر زيارات عمل ميدانية تقوم بها شخصيًّا للتعرف على ظروفهم اليومية وأوضاعهم الإنسانية، ومتابعة حالتهم الصحية، وكذلك من خلال فرق المتابعة وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وواصلت: «هذا الملف له اهتمام خاص من قبل الشؤون الاجتماعية»، مطالبة بمزيد التكاتف والتضامن، لوضع حل لأزمة المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى استئناف رحلات المغادرة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، وبدء عمليات تسفيرهم إلى بلدانهم، وهي خطوة مهمة في هذه المرحلة.

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