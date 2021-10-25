سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 11:37 مساء
خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3400 متر أسلاك ضغط عالٍ، في عدد من المناطق، فيما لا تزال ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية ترهق كاهلها، وتتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأسلاك المسروقة في دوائر توزيع كل من سوف الجين والعجيلات وبئر الأسطى ميلاد.

وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، أكد أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها، لإثبات الوقائع وملاحقة مرتكبيها.

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وأخيرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة.

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