سرقة أكثر من 8 آلاف متر أسلاك كهرباء بعدة مناطق

خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، سرقة أكثر من ثمانية آلاف متر من أسلاك الكهرباء في عدة مناطق، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أنه جرى اليوم سرقة مسافة 750 متر أسلاك كهرباء على خط بالروين بدائرة توزيع النجيلة، مما تسبب في فقد التغذية على نحو 23 محولًا، وكذلك سرقة أسلاك مسافة 1500 متر على خط الدعم الإلكتروني الذي يغذي عددًا من المنازل والمزارع بدائرة توزيع زوارة.

كما سُرق 1800 متر أسلاك كهرباء على خط الكسارات بدائرة توزيع المراقب، مما تسبب في فقد التغذية على نحو ثلاثة محولات، وسرقة ألف متر من أسلاك الضغط العالي من خط عياد اللافي من 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير.

بالإضافة إلى ذلك، جرى أيضًا سرقة ثلاثة آلاف متر أسلاك ضغط عالٍ على خط أبوطينة من 30 العقربية بدائرة توزيع الجميل، مما تسبب في فقد التغذية على نحو أربعة محولات.