بلدية بني وليد تتسلم شحنة مساعدات طبية

تسليم شحنة المساعدات الطبية إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

استلمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الإثنين، شحنة من المساعدات الطبية قدمتها المنظمة الدولية للإغاثة لدعم القطاع الصحي في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن شحنة المساعدات الطبية جرى استلامها من قبل الإدارة بحضور عدد من المسؤولين المحليين بالمدينة .

وأوضح أبوالنيران أن الشحنة وصلت إلى بني وليد بالتنسيق مع عميد البلدية يونس العزوزي ومسؤولي اللجنة الدولية للإغاثة، وتأتي ضمن دعم المنظمة للقطاع الصحي بالبلدية من خلال الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية التي تحتاجها المراكز الصحية ومستشفى بني وليد العام.

تسليم شحنة المساعدات الطبية إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد. (الإنترنت)