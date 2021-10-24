ملتقى قيادات الداخلية يواصل مناقشة ترتيبات تأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 08:31 مساء
اجتماعات اليوم الثاني للملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

واصل الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووضع الحلول والترتيبات الكفيلة لحلحلة المشاكل والعقبات التي تعترض سير العملية التأمينية للانتخابات.

وترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة التحضرية للملتقى اللواء بشير الأمين، الاجتماع الثاني الذي عُقد بمدرج وزارة الداخلية بحضور رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات ومديري الأمن بالمناطق ورؤساء المكاتب والأقسام وضباط بالوزارة.

وتناول اليوم الثاني من الملتقى مناقشة الخطط والاستعدادات المتخذة من قبل مكونات وزارة الداخلية. كما ناقش الاجتماع التعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة وإنشاء غرف اتصال مشتركة؛ للتنسيق وتبادل المعلومات من أجل إنجاح الانتخابات والبرامج التدريبية لأعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وفتح باب للنقاش والاستماع لشروح وملاحظات من الحضور حول الخطط والآليات والاحتياجات الضرورية التي يجب توفيرها للتحضير لهذه الانتخابات، بالإضافة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المكونات الأمنية المسندة لها مهام تأمين وحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع والناخبين وضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع وإنجاح الانتخابات.

وانطلق أمس السبت، الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. ونشرت الوزارة مقطعًا من استقبال الدبيبة عبر أداء السلام الوطني والعزف العسكري أمامه، برفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن.

اجتماعات اليوم الثاني للملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
اجتماعات اليوم الثاني للملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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